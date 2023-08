SUPER OCCASIONE per il Monitor da GAMING di MSI a 100€ in meno!

Quando si tratta di videogiocare, la cosa si fa seria, e chi è nel mondo del gaming lo sa in prima persona. ci riferiamo soprattutto a chi, per eSport o per passione, si dedica anima e corpo a queste attività, dando il massimo e pretendendo dalla propria attrezzatura delle performance eccellenti. Certo, spesso il prezzo è altissimo, e per questo a volte bisogna aspettare delle offerte grandiose.

Per tua fortuna, è uno di quei momenti! Perché se stai cercando un monitor da gaming, proprio da oggi su Amazon il prezzo del Monitor da Gaming MSI Optix MAG245R2 da 24 pollici è sceso a 168,89€, che significa un ribasso MOSTRUOSO di 100€ sul prezzo precedente!

Il TUO salto di qualità col monitor MSI!

Si tratta di un monitor con lo schermo che misura 23,8 pollici, con risoluzione a 1920 x 1080 Pixel, Full HD LCD, e colorazione nera. Tra le tante qualità del monitor, c'è anche la possibilità di ruotarlo di 90 gradi e posizionarlo in verticale.

Di conseguenza il Monitor da Gaming MSI Optix MAG245R2 acquista una doppia valenza, perché può essere sfruttato per gioco e lavoro in modo convenzionale, o anche per altre attività che richiedono la verticalità o la rendono più adatta, come ad esempio il seguire le chat mentre si è in diretta streaming.

