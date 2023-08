Vuoi un tablet davvero figo? Allora ti proponiamo lui, l'ultimo arrivato in casa Samsung. Oggi solo su Amazon lo trovi, tra l'altro, in promo. Acquista adesso il Samsung Galaxy Tab S9 e lo paghi ben 120 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato.

Non solo un prezzo super scontato ma grazie ad Amazon puoi anche dilazionare il pagamento in piccolissime rate mensili. In più se sei cliente Prime lo ricevi direttamente a casa tua già nella giornata di domani.

Samsung Galaxy Tab S9: prestazioni super e design unico

Samsung riesce sempre a stupire con i suoi dispositivi sempre più belli e soprattutto sempre più prestanti e funzionali. Vediamo nel dettaglio il nuovissimo Tab S9 cosa è in grado di darti.

La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 45W con USB-C, per ricaricare il tuo Galaxy Tab S9.

Dettagli cristallini . il Galaxy Tab S9 è infatti dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici per dare vita alla tua creatività con colori vividi e neri intensi, L‘HDR10 e la frequenza di aggiornamento di 120Hz rendono i contenuti nitidi e realistici.

E poi è resistente ad acqua e polvere . Il tuo tablet è protetto in ogni occasione grazie alla scocca in Armor Aluminum1 con classificazione IP68. Costruito per resistere a tutto e anche per accompagnarti nelle tue avventure all’aria aperta o ovunque tu voglia.

La S Pen inclusa ha una classificazione IP68 contro acqua e polvere come Galaxy Tab S9, Penna per tablet con una maggiore sensibilità della punta per ridurre i click accidentali, Con un aggancio magnetico bidirezionale per la ricarica.

L' algoritmo intelligente Vision Booster rileva la luce solare e regola il display per ottenere una visibilità ottimale sotto il sole diretto. Passa dallo studio al giardino con facilità grazie alle migliorie di contrasto e colore.

E ancora un'ottima esperienza di gioco grazie al processore super veloce Snapdragon 8 Gen 2 che offre prestazioni elevate e risparmio energetico per giocare a livelli da campione. Il motore grafico garantisce realismo ai riflessi e alle ombre dei giochi.

Scegli fino a 512GB di memoria interna. Aggiungi una microSD per aumentare la capacità di memoria per avere ancor più spazio per i tuoi video, le tue creazioni, le foto HD e altro ancora11

E infine fai volare l’immaginazione con le app creative professionali come GoodNotes, Clip Studio Paint e LumaFusion, ottimizzate per sfruttare al meglio l'ampio display.

Prendilo adesso su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.