Fotocamera principale da 50 MP con OIS, grandangolo da 48 MP e telecamera per ritratti da 64MP . Assistenza hardware per la calibrazione del colore naturale con Hasselblad. L'algoritmo proprietario TurboRAW HDR offre un'ampia gamma dinamica e perfetta, simile a quella di una reflex digitale + Identifiant de couleur de lumière Accu-spectrum garantisce un'estrema precisione dei colori e realismo.

Snapdragon 8 Gen 3 con un massimo di 16 GB e grafica di nuova generazione abilitata per il ray-tracing. RAM-Vita comprime le app e ottimizza in modo intelligente le app utilizzate di frequente, riducendo la dimensione della memoria per una migliore stabilità e una riattivazione istantanea.

Batteria da 5400 mAh e Ricarica SUPERVOOC a 100 W (da 1-100% in 26 minuti) e Ricarica senza fili a 50 W (da 1-100% in 55 minuti) in modalità Smart Rapid Charge Mode con Battery Health Engine e Charge De-aging le velocità di ricarica vengono mantenute automaticamente per prestazioni ottimali della batteria.