Super Mario RPG è appena uscito ed è già IN SCONTO: Prezzo Outlet su Amazon

Super Mario RPG è un videogioco di ruolo sviluppato rilasciato per la console Super Nintendo Entertainment System (SNES) nel 1996. Oggi, nel 2023, Super Mario RPG è stato riportato in auge e su Amazon questa esclusiva Nintendo è scontata del 20% e venduta a 47,90€.

20% di sconto su Super Mario RPG

Il leggendario gioco di ruolo "Super Mario RPG" ha subito un eccezionale makeover, regalando ai giocatori un'esperienza visiva completamente rinnovata con una grafica interamente in 3D. Questa rivisitazione offre uno stile unico che cattura l'occhio fin dal primo istante, trasformando l'iconico mondo di Super Mario in un'avventura tridimensionale straordinaria. Non solo la grafica di gioco, ma anche tutti i filmati sono stati sottoposti a un meticoloso processo di aggiornamento e rimodernamento, garantendo un'immersione totale nel magico universo di Mario.

Nel corso del gioco, i giocatori avranno l'opportunità di unire le forze con un assortimento strambo di eroi, tra cui il coraggioso Mario, il temibile Bowser, la principessa Peach e due nuovi affascinanti personaggi: Mallow e Geno. Questa improbabile squadra si impegna nella missione epica di salvare la Via Stellare dall'implacabile minaccia della malvagia Banda di Fabbro Magno.

Il sistema di combattimento offre emozionanti sfide a turni, in cui i giocatori dovranno affrontare temibili mostri. La novità è rappresentata dalla possibilità di premere il pulsante al momento giusto durante gli scontri, garantendo non solo una dose appagante di danni extra ma anche la capacità di respingere gli attacchi avversari con maestria.

Questa avventura straordinaria rivela un'inaspettata alleanza tra Mario, Bowser, Peach, Mallow e Geno. Unisciti a loro in questa epica missione per salvare la galassia e sconfiggere la Banda di Fabbro Magno in uno dei più grandi classici rivisitati in chiave moderna.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare il nuovissimo Super Mario RPG a 47,90€ grazie allo sconto del 20% applicato sul gioco.

