Super Mario Maker 2: super anche l'offerta Amazon di oggi (-15%)

Il motivo per cui Super Mario Maker 2 non sia un videogioco qualunque non è solo per la presenza del leggendario Super Mario, ma anche - aggiungiamo soprattutto - per la possibilità di creare nuovi livelli e infrangere quelle che sono sempre state le regole di uno dei giochi più famosi al mondo. Hai abbastanza fantasia per creare un Super Mario diverso da tutti gli altri?

Allora mettiti in gioco. In queste ore Amazon offre Super Mario Maker 2 a soli 50 euro. È un videogioco esclusivo di Nintendo Switch, a conferma dell'unicità del prodotto. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con le spese di spedizioni gratuite: completando l'ordine ordine riceverai il videogioco a casa tua già entro la giornata di domani.

Super Mario Maker 2: fantasia al potere

Più oggetti, più layout, più nemici: lasciati sorprendere da Super Mario Maker 2 ogni giorno, con infinite possibilità di personalizzazione e tutte incredibili, per un'esperienza di gioco unica (nel vero senso della parola).

Con la nuova modalità Storia puoi giocare agli eccezionali livelli creati dagli sviluppatori di Nintendo. Puoi anche scegliere di giocare alla modalità Sfida infinita online, cimentandoti nei livelli creati da altri utenti appassionati come te. Ma non è tutto, perché puoi perfino scaricare i livelli che ti interessano di più per giocarci poi in un secondo momento offline.

Metti in carrello ora Super Mario Maker 2 per approfittare subito dello sconto del 15% di Amazon. L'offerta è limitata, potrebbe terminare tra poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.