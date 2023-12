Super Mario Bros Wonder per Nintendo Switch a soli 49,90€

Il videogioco SUPER MARIO BROS WONDER per Nintendo Switch è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante: oggi costa infatti soli 49,90€, 10€ in meno rispetto al sito ufficiale, e si candida a essere un’ottima idea regalo per Natale per gli appassionati della nota console. Ecco il link all’offerta.

SUPER MARIO BROS. WONDER è tra i migliori videogiochi arcade prezzi in circolazione. Tra le caratteristiche che lo rendono tale si possono citare la modalità multiplayer, la rivoluzione dei fiori meraviglia e il nuovo potenziamento di Mario.

Super Mario Bros Wonder per Nintendo Switch a un ottimo prezzo su Amazon

Questo è il primo nuovo capitolo dell'indimenticata serie da oltre 10 anni. E per il grande rientro, si è pensato di introdurre la rivoluzione dei fiori meraviglia, grazie ai quali il gameplay viene completamente trasformato in un modo imprevedibile.

Ed è un gioco che coinvolge tutta la famiglia, grazie al multiplayer in locale e online. Il nuovo titolo di Super Mario è la scelta ideale per serate all'insegna del divertimento con i propri fratelli, genitori e amici.

L'altra novità del nuovo capitolo è la trasformazione di Mario in elefante, per un potenziamento del personaggio principe di questo videogioco molto atteso dai giocatori. Ma non è finita qui, perché c'è anche l'opportunità di impersonare Yoshi e Daisy, oltre ai soliti Mario, Luigi, Toad e Peach.

Il videogioco per Nintendo Switch SUPER MARIO BROS WONDER è in offerta a 49,90€ su amazon.it. Dal momento che è venduto e spedito da Amazon, non solo gli utenti Prime hanno a disposizione le spese di spedizione gratuite, ma possono riceverlo a casa già mercoledì 20 dicembre ordinandolo oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.