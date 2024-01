Suono pulito e immersione maggiore con le Cuffie da Gaming al 46% DI SCONTO

Le cuffie da gaming Turtle Beach offrono un'esperienza di gioco avvincente, con un comfort leggero progettato per sessioni prolungate. Il design ergonomico assicura il massimo comfort anche durante le lunghe ore di gioco, permettendoti di concentrarti completamente sull'azione senza alcun disagio.

Gli altoparlanti di alta qualità integrati nelle cuffie producono un suono eccezionale, con alti nitidi e bassi fragorosi. L'esperienza audio immersiva è fondamentale nei videogiochi moderni.

Il microfono ribaltabile è un elemento chiave di queste cuffie, noto per la sua alta sensibilità che cattura la tua voce in modo chiaro e nitido. Inoltre, la funzione ribaltabile consente di disattivare l'audio quando non è necessario, offrendo un controllo immediato sulla comunicazione durante il gioco.

I cuscinetti auricolari di alta qualità, rivestiti in pelle sintetica, non solo offrono un comfort superiore ma migliorano anche la risposta dei bassi e forniscono un efficace isolamento acustico. Con compatibilità multipiattaforma, queste cuffie da gioco sono progettate per Nintendo Switch e funzionano anche con PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e dispositivi mobili, garantendo un'ampia flessibilità di utilizzo su diverse piattaforme di gioco.

