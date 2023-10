Suono pulito e design da urlo: le cuffie Corsair AD UN PREZZO IMPERDIBILE

Le cuffie in questione sono una perfetta fusione di prestazioni audio straordinarie e comfort ineguagliabile. Questi dispositivi sono progettati per gli appassionati di gioco e gli amanti della musica che cercano un'esperienza sonora senza compromessi. Con driver al neodimio da 50 mm ad alta densità, offrono un audio surround 7.1 coinvolgente che copre una vasta gamma di frequenze da 20 a 40.000 Hz, garantendo un suono di alta qualità per ogni dettaglio. Gli auricolari premium presentano cuscinetti in memory foam che si adattano alla forma della tua testa e una fascia leggera e morbida per sessioni di gioco o ascolto prolungate senza affaticamento.

La connessione wireless ultraveloce con bassa latenza e un ampio raggio di segnale di 18 metri assicura un audio da gioco hi-fi impeccabile. Inoltre, il microfono rimovibile di alta qualità in stile broadcast garantisce una chiara riproduzione vocale. Il software iCUE di Corsair offre profili audio predefiniti e personalizzabili, mettendo il controllo nelle tue mani. E con una compatibilità completa dei dispositivi, puoi collegarti a una vasta gamma di piattaforme, dai PC alle console come Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, fino ai dispositivi mobili, tramite connessione da 3,5 mm, USB o wireless.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto del 22% sulle cuffie Corsair, per un prezzo d'acquisto finale pari a 163,31€.