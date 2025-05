Suono meraviglioso e resistenza top con Ultimate Ears BOOM 4 (-18%)

Se sei alla ricerca di un altoparlante Bluetooth che unisca prestazioni eccellenti e un design resistente, Ultimate Ears BOOM 4 potrebbe essere la scelta perfetta. Disponibile ora su Amazon con uno sconto di quasi 30 €, il suo prezzo scende a 127,37 €, rendendolo un'offerta imperdibile per chi ama ascoltare musica ovunque, senza compromessi sulla qualità.

Un suono che avvolge e conquista

Grazie alla tecnologia audio a 360 gradi, l'Ultimate Ears BOOM 4 garantisce una distribuzione uniforme del suono, creando un'esperienza d'ascolto immersiva. I bassi potenti e ben definiti si combinano con un bilanciamento tonale eccellente, che permette di apprezzare ogni dettaglio musicale, indipendentemente dal genere.

Perfetto per le giornate all'aperto o le serate in compagnia, questo altoparlante offre 15 ore di autonomia con una sola carica. La certificazione IPX7 ne attesta la completa impermeabilità: il BOOM 4 non solo resiste all'acqua, ma galleggia, rendendolo ideale per piscine, spiagge o escursioni sotto la pioggia.

Connettività avanzata e funzionalità intelligenti

Con un raggio d'azione di 45 metri, puoi goderti la tua musica preferita senza preoccuparti della distanza. Inoltre, la funzione PartyUp ti consente di sincronizzare più dispositivi Ultimate Ears, creando un sistema audio espandibile per feste indimenticabili. Non manca il pratico Magic Button, che semplifica il controllo della riproduzione musicale da piattaforme come Spotify e Apple Music.

Realizzato con almeno il 52% di plastica riciclata post-consumo, l'Ultimate Ears BOOM 4 è un prodotto che unisce estetica e sostenibilità. Disponibile in un'elegante colorazione blu, misura 12,3 x 10,3 x 20 cm e pesa veramente poco, risultando compatto e facile da trasportare. La confezione include un cavo USB-C per la ricarica, una guida rapida e una pratica tracolla per portarlo sempre con te.

Non perdere l'occasione di portare a casa un altoparlante che unisce qualità sonora superiore, robustezza e un design moderno. Approfitta subito dell'offerta disponibile su Amazon e scopri un nuovo modo di vivere la musica.

