Suno per iOS: l’app per generare musica AI arriva su device Apple

Suno, un popolare servizio di generazione di musica e brani basato su intelligenza artificiale utilizzato da oltre dodici milioni di persone sul web, ha lanciato la sua prima app mobile per dispositivi Apple. Suno per iOS consente agli utenti di creare facilmente la propria musica semplicemente fornendo prompt testuali o registrando l'audio con il proprio telefono. Gli utenti possono generare brani da 4 minuti ed estensioni di brani da 2 minuti. Come annunciato sul blog dell’azienda: “Noi di Suno abbiamo la missione di costruire un futuro in cui tutti possano creare e condividere musica. Apprezziamo l'originalità, sia nel modo in cui costruiamo il nostro prodotto che nel modo in cui le persone lo utilizzano. Siamo entusiasti che, per la prima volta in assoluto, queste gioie possano essere vissute dal tuo telefono”.

Suno per iOS: come funziona l’app per creare musica AI

Lo scorso dicembre, Suno ha rilasciato un plugin per Microsoft Copilot che consentiva agli utenti di creare le proprie canzoni con semplici istruzioni di testo. Recentemente, Suno ha anche introdotto una nuova funzionalità di ingresso audio che permette agli utenti di creare una canzone da qualsiasi suono. Per fare ciò, basta registrare o caricare una clip audio di durata compresa tra 6 e 60 secondi. In seguito, bisogna utilizzare la funzione "Estendi" per impostare un timestamp, scegliere un genere e fornire i propri testi per generare un nuovo audio esteso.

L'app Suno per dispositivi iOS è già disponibile sull’App Store di Apple, ma attualmente solo negli Stati Uniti. Il team sta lavorando attivamente per espandere la disponibilità di Suno per iOS ad altre regioni e sviluppare una versione Android dell'app. Sebbene l'app Suno per iOS sia scaricabile gratuitamente, il numero di brani che si possono creare dipende dal piano in abbonamento scelto. Il piano Basic gratuito fornisce 50 crediti gratuiti al giorno. Per quanto riguarda i piani in abbonamento, il piano Pro ha un prezzo di 10 dollari al mese o 96 dollari all’anno (con fatturazione annuale). Il piano Premier costa invece 30 dollari al mese oppure 289 dollari all’anno. Quest’ultima opzione è disponibile solo se si opta per la fatturazione annuale.