SumUP Solo: il POS conveniente e tascabile per i tuoi incassi

SumUP Solo è il POS tascabile e compatto, pensato per accettare pagamenti ovunque vi troviate ed essere facilmente portato in giro. Si può richiedere al prezzo di 79€ ed è compatibile con la maggior parte dei sistemi di pagamento, inclusi quelli digitali.

Grazie alla sua compattezza, le dimensioni rimangono comode anche quando si collega la pratica stampante, in grado di assicurare un'ampia autonomia, nonché stampare numerose ricevute. Permette inoltre di beneficiare di numerosi vantaggi, attraverso il conto corrente incluso.

Incassate ovunque con il POS SumUP Solo

SumUP Solo ha una forma minimale e compatta, pensata per essere tenuta nel palmo della mano. Il suo formato tascabile ne facilita molto l'uso, reso agevole anche dalla pratica interfaccia completamente a tocco, che garantisce una piacevole esperienza di pagamento sia per voi che per i vostri clienti.

Il dispositivo è completamente indipendente dallo smartphone e include una SIM per la connettività 4G, supportando inoltre il WiFi. Il software integrato consente di gestire rendicontazioni sulle vendite e suggerire anche delle mance. Si aggiorna in automatico e include anche una modalità Bluetooth. Acquistando la stampante, sarà possibile stampare in mobilità anche le ricevute.

Grazie alla possibilità di accettare le principali carte di pagamento, oltre alle opzioni aggiuntive per la gestione, Solo rende le operazioni di pagamento semplici, veloci e intelligenti. Il conto aziendale incluso permette di incassare le somme in un solo giorno, anche nel fine settimana o nei giorni di festività. Al conto è associata una carta Mastercard aziendale gratuita, con bonifici senza commissioni.

La stampante consente di stampare fino a 800 ricevute con una sola carica e può anche essere utilizzata come batteria di riserva, ricaricando il POS automaticamente quando la batteria è a un livello basso. Entrambi i dispositivi possono essere caricati in un'ora soltanto per consentirvi di essere sempre operativi.

Richiedete ora SumUP Solo per avere tutti i vantaggi.

