Il vostro lavoro è perennemente in mobilità? Allora avrete sicuramente bisogno di un POS compatto per incassare comodamente ovunque vi troviate. E la soluzione a questo prende il nome di SumUP Solo: un dispositivo che si tiene sul palmo di una mano e supporta tutti i tipi di pagamento, consentendo anche di collegare una pratica stampante per le ricevute.

È possibile richiederlo a soli 79€, non ha canone mensile e prevede delle commissioni dell'1,95% sulle transazioni.

SumUP Solo: il POS che sta sul palmo della mano

SumUP Solo è un dispositivo dal formato tascabile e dal design minimale. Ha una forma quadrata e si tiene comodamente in mano per accettare pagamenti ti tipo contactless, chip o totalmente digitali e attraverso i vari portafogli. Fa uso di connettività 4G, attraverso la SIM integrata, o WiFi, offrendo un'interfaccia intuitiva e immediata.

Offre diverse funzionalità per gestire gli incassi: dalle rendicontazioni sulle vendite, agli importi suggeriti per gli incassi. Offre anche una modalità Bluetooth per il collegamento con lo smartphone e gli aggiornamenti al software sono automatici.

Il conto aziendale incluso nel pacchetto permette di ricevere i pagamenti in un solo giorno, anche durante il fine settimana o nelle festività. A ciò si aggiunge una MasterCard aziendale gratuita, insieme alla possibilità di inviare bonifici senza commissioni.

SumUP Solo è inoltre collegabile alla stampante, venduta separatamente, che consente di stampare in mobilità le ricevute. La si può collegare inserendo il POS come se fosse una doc, attraverso la porta USB posizionata nella parte inferiore. Questa consente inoltre di ricaricare il dispositivo rapidamente, grazie alla ricarica veloce da 1 ora. La stampante entra in modalità ricarica quando Solo sta per scaricarsi, permettendovi di continuare a incassare.

Può stampare fino a 800 ricevute con una sola ricarica garantendo una mobilità totale. Anche collegando il POS alla stampante, questo rimane davvero compatto e può essere gestito con una sola mano.

Richiedi ora SumUP nella pagina dedicata, per ricevere da subito i tuoi incassi.

