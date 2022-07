SumUp Air: il POS smart senza costi fissi

A partire dallo scorso 30 giugno, per commercianti, artigiani e professionisti è entrato in vigore il POS obbligatorio. Per chi possiede un'attività, quindi, è arrivato il momento di adeguarsi alle nuove regole mettendo a disposizione dei clienti la possibilità di pagare attraverso carta. Il rischio è quello di incorrere in sanzioni, anche piuttosto salate. Ha preso così il via la “caccia al POS” per scovare il migliore e conveniente: noi ti consigliamo SumUp Air, un'ottima soluzione smart e senza alcun canone fisso. In pochi minuti lo richiedi direttamente online, senza alcun documento da compilare: il prezzo del dispositivo è di soli 29,99 euro.

SumUp Air: i vantaggi del POS

Quella dell'acquisto del POS è l'unica spesa da sostenere, perché SumUp Air non prevede alcun costo fisso per il servizio: nessun costo nascosto, né contratti ti vincoleranno all'azienda. È presente invece una commissione per transazione, pari all'1,95%. Il dispositivo è smart e potrai accettare qualsiasi metodo di pagamento, dal contacless al Chip & PIN, compresi Google Pay e Apple Pay. La ricevuta potrai stamparla oppure condividerla tramite e-mail o SMS con il tuo cliente.

Inoltre, SumUp Air è studiato per funzionare in mobilità. Puoi portarlo ovunque grazie alle dimensioni tascabili e una scocca senza fili (funziona infatti attraverso connessione Bluetooth collegato direttamente allo smartphone o al tablet) e ricevere pagamenti anche quando ti trovi lontano dal luogo di lavoro. Il tutto supportato dalla batteria a lunga durata: con una sola ricarica, puoi eseguire ben 500 pagamenti.

La procedura di acquisto, come abbiamo anticipato, è semplicissima. Ti bastano cinque minuti per richiedere SumUp Air completamente online e pochi giorni per riceverlo direttamente a casa tua. Potrai collegare il tuo conto per ricevere gli accrediti (non dovrai perciò creare uno nuovo) e iniziare ad accettare pagamenti fin da subito grazie alla pratica app gratuita per smarthpone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.