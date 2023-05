SumUp Air è la rivoluzione dei pagamenti digitali: tuo a soli 39€

Vuoi offrire un'esperienza di pagamento impeccabile ai tuoi clienti e restare al passo con i tempi? Allora non puoi trascurare l'importanza del POS mobile. Questa opzione versatile e comoda è il must-have di ogni commerciante moderno che desidera accettare pagamenti ovunque si trovi. E tra tutti i terminali disponibili, SumUp spicca per la sua economicità e praticità senza paragoni: la versione Air, infatti, è disponibile a soli 39 euro una tantum, senza canone fisso mensile ma con commissione per transazione pari a 1,95 euro.

SumUp Air: ecco tutti i vantaggi

SumUp Air, il modello mobile, è una vera e propria rivoluzione nel mondo dei pagamenti. Grazie alla sua natura portatile, ti permette di accettare pagamenti direttamente sul luogo della prestazione senza dover acquistare una SIM dati aggiuntiva o rimanere obbligatoriamente collegato al Wi-Fi. Inoltre, la batteria a lunga durata ti consente di effettuare fino a 500 pagamenti con una sola ricarica: perfetto per gli esercenti che svolgono attività in movimento.

Ma qual è il costo di un POS mobile? Con SumUp, puoi dire addio ai costi fissi e ai contratti vincolanti. L'unica spesa prevista è l'acquisto del terminale a soli 39 euro e una commissione dell'1,95% per ogni transazione. Il collegamento avviene tramite Bluetooth all'applicazione gratuita su smartphone o tablet: non ci sarà bisogno di noleggiare o comprare un costoso terminale tradizionale.

Per usare SumUp, non devi aprire nessun nuovo conto o compilare interminabili moduli burocratici. Basta inserire i tuoi dettagli nel profilo e i pagamenti saranno accreditati in modo sicuro e affidabile. In conclusione, se sei un commerciante moderno che desidera accettare pagamenti anche in mobilità senza vincoli contrattuali o costi nascosti, allora SumUp è la scelta giusta per te. Acquista il tuo terminale SumUp oggi stesso a soli 39 euro per iniziare ad accettare pagamenti in modo facile, veloce e conveniente.

