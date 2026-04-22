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Su Disney+ è un periodo d'oro per Il diavolo veste Prada

La top 3 dei contenuti più visti in Italia vede l'iconico titolo con Meryl Streep e Anne Hathaway occupare la prima e la terza posizione.
Su Disney+ è un periodo d'oro per Il diavolo veste Prada
La top 3 dei contenuti più visti in Italia vede l'iconico titolo con Meryl Streep e Anne Hathaway occupare la prima e la terza posizione.
Federico Pisanu
Pubblicato il 22 apr 2026
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Era il 2006 quando nei cinema debuttava il film Il diavolo veste Prada, diretto da David Frankel e con protagoniste Anne Hathaway e Meryl Streep. Vent’anni dopo lo stesso regista e gli stessi attori sono pronti a dare vita all’attesissimo sequel, la cui data di uscita qui in Italia è fissata per il 29 aprile.

Nel frattempo in questi giorni non si fa altro che parlare dell’anteprima mondiale di New York, evento che ha riunito il cast al gran completo insieme a una spettacolare folla di celebrity (da Heidi Klum a Simone Ashley, da John Krasinski a Lucy Liu e Justin Theroux. A testimoniarlo è il primo posto su Disney+ dell’anteprima speciale dedicata al sequel dalla piattaforma streaming statunitense, forte di un catalogo che al suo interno può vantare la presenza del celebre film uscito vent’anni fa e che proprio in queste ultime ore è risalito fino alla top 3 italiana.

Guarda Il diavolo veste Prada su Disney+

I piani disponibili su Disney+

Gli utenti che vogliono rivedere Il diavolo veste Prada prima dell'uscita al cinema del sequel possono sottoscrivere uno dei piani Disney+ disponibili. Il piano più economico è Standard con pubblicità e costa 6,99 euro al mese: non prevede vincoli, dunque al termine di ogni mese è possibile disdire senza costi aggiuntivi.

Per non avere interruzioni pubblicitarie c'è il piano Standard, disponibile a 10,99 euro al mese senza vincoli o 109,90 euro all'anno con una permanenza minima di dodici mesi. Se invece si vuole l'esperienza completa c'è il piano Ultimate, il cui prezzo è pari a 15,99 euro al mese senza vincoli oppure 159,90 euro con la sottoscrizione annuale.

Tutti i tre piani danno accesso all'intero catalogo Disney+ in cui si annoverano i grandi classici Disney, i nuovi Originals, i film d'animazione Pixar, le serie tv Marvel, la saga di Star Wars, l'intrattenimento di Hulu e i documentari di National Geographic.

Guarda Il diavolo veste Prada su Disney+

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