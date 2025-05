Su Disney+ è in arrivo Adults, la nuova serie dedicata ai più giovani

Dal 29 maggio su Disney+ uscirà la prima stagione di Adults, la nuova serie televisiva FX creata da Ben Kronengold e Rebecca Shaw, gli autori del programma The Tonight Show con Jimmy Fallon. Un team di autori d'eccezione dunque, ma anche un cast promettente di volti giovani, sono i principali punti di forza di una comedy che punta a diventare un nuovo fenomeno televisivo, seguendo le orme di una delle serie più iconiche di sempre: Friends.

Se si ha la curiosità di vedere tutti gli otto episodi della prima stagione di Adults in uscita questo giovedì occorre iscriversi alla piattaforma streaming Disney+: i prezzi dei piani partono da 5,99 euro, importo riferito all'account Standard con pubblicità; non prevede alcun vincolo annuale, quindi al termine del mese si è liberi di scegliere se proseguire nell'abbonamento, magari optando per un pacchetto annuale, oppure far concludere il periodo mensile senza rinnovare.

Di cosa parla Adults

Un gruppo di ventenni della città di New York composto da Bill, Anton, Paul Baker, Issa e Samir si ritrova nella casa d'infanzia di quest'ultimo, dove condividono tutto: dai pasti agli spazzolini da denti, ma anche le ansie di chi si appresta ad entrare nel mondo degli adulti. E proprio il passaggio dall'universo adolescenziale alla realtà delle persone più grandi porterà le loro migliori intenzioni a prendere una strada diversa.

Samir è interpretato da Malik Elassal, noto per aver preso parte a Joe Pickett, Resident Alien e Fortunate Son. Billie è invece Lucy Freyer, già conosciuta per essere stata nel cast di The Wanderers e Il pittore. Ad interpretare Paul Baker è Jack Innanen, attore canadese che vanta la partecipazione in The Office Movers e Carys: Psychic. L'attrice Amita Rao presta il volto a Issa, dopo aver lavorato in Deli Boys e Sick Day. Infine, Anton è Owen Thiele, che il pubblico ha già avuto modo di vedere in Overcompensating e Theater Camp: un'estate a tutto volume.

Appuntamento dunque a giovedì 29 maggio, quando sulla piattaforma Disney+ saranno disponibili tutti gli otto episodi della nuova serie televisiva Adults.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.