Striscia LED TP-Link Tapo Smart Wi-Fi tua a 20€ IN MENO!

Una casa Smart è l'emblema della modernità, e poter approfittare di tutta la tecnologia, le comodità e lo stile che tali apparecchi possono offrirci, è a dir poco splendido. Se il tocco che ti manca in casa riguarda un po' di colore da utilizzare ovunque tu voglia, le luci al LED Smart Wi-Fi di TP-Link sono la scelta perfetta per te, e da oggi sono anche in OFFERTISSIMA!

Da oggi infatti potrai acquistare in offerta su Amazon la striscia LED TP-Link Tapo Smart Wifi a soli 29,99€, con uno sconto del 9% sul prezzo più basso recente, e ben 20€ in meno sul prezzo originale!

Luci Smart, stile e comodità!

Con questa striscia di luci potrai scegliere tra 16 milioni di colori o diverse tonalità di bianco, dalla luce fredda a calda per dare il colore desiderato alla tua stanza. Date le sue funzioni Smart, è compatibile sia con Alexa, sia con Google Assistant.

Potrai anche tagliare la striscia LED TP-Link Tapo Smart Wifi della lunghezza desiderata e applicarla sulle superfici desiderate grazie al suo comodo adesivo! Potrai controllare tutto tramite Smartphone grazie all'applicazione Tapo sul tuo dispositivo.

