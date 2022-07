Striscia LED Smart da 5m di TP-Link con Hub Wifi: 50% di sconto su Amazon

l'Hub Tapo L900 in combo con la striscia luminosa a LED Smart di Tp-Link è un must have che non puoi non avere in casa se possiede un'assistente vocale come Alexa o Google. Puoi acquistarla su Amazon spendendo davvero poco: solo 19,99€ invece di 39,90€.

Nella confezione trovi la striscia luminosa che misura cinque metri e il ricevitore che serve per impostare la connessione tramite Wi-Fi, oltre che una spina di alimentazione. Le luci sono avvolte da una protezione nella scatole e c'è un adesivo sul retro della striscia che le ha rese super facili da attaccare ai mobili.

In quanto a configurazioni, TP-Link ha semplificato il tutto. Dopo aver collegato la striscia luminosa all'alimentazione, inizierà a lampeggiare in verde e arancione. All'interno dell'app Tapo basterà fare clic su "Aggiungi nuovo dispositivo", in questo modo la luce dovrebbe lampeggiare in verde e arancione. Dopo aver digitato la password WiFi è già tutto online! E' davvero così semplice, bastano pochi minuti per renderla funzionante.

All'interno dell'app puoi trovare tutte le varie info sulle impostazioni, dalla selezione del colore all'impostazione di un timer per le luci e all'impostazione di un programma. E' possibile scegliere tra 16 milioni di colori o diverse tonalità di bianco, dalla luce fredda a calda ed è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

Approfitta ora dello sconto del 50% acquistando questo prodotto su Amazon, e abbonati a Prime per sfruttare la spedizione gratuita in 1 giorno!

