Street Fighter 6: botte da orbi CON LO SCONTO di Amazon

Street Fighter è una serie videoludica longeva, appassionante e che vanta, dalla sua, una community super affezionata e che nel corso di tanti anni e di tanti capitoli e titoli è andata man mano crescendo sempre di più. In occasione del Tokyo Game Show e in occasione dello showcase di Capcom, evento durante il quale si è parlato anche di Street Fighter 6, Amazon ha preparato uno sconto davvero imperdibile sul titolo uscito lo scorso 2 giugno: si tratta del 34% di sconto per un prezzo finale di 49,98€ nella sua versione PS4.

Amazon mette in sconto Street Fighter 6!

Domina il Fighting Ground: Street Fighter 6 offre un sistema di combattimento altamente evoluto, con due tipologie di comandi (moderni e classici), che ti permettono di giocare da subito secondo il tuo livello di abilità. L'indicatore Drive è un nuovo sistema di gestione dell'energia. Usalo con attenzione se vuoi ottenere la vittoria. Esplora le strade nel World Tour: con World Tour, una coinvolgente modalità storia per giocatore singolo, aggirati con il tuo avatar per Metro City e scopri quali sono i tuoi punti di forza. Cerca rivali nel Battle Hub: il Battle Hub è il posto migliore per trovare rivalità amichevoli.

Street Fighter 6 continua la saga di picchiaduro, una delle più famose di tutto il panorama videoludico internazionale. Questo capitolo, oltre a quanto già citato, si presenta con una veste grafica nuova, al passo con i tempi e con i videogame della corrente generazione. Si tratta di un'offerta da non perdere essendo, questo, un titolo uscito solamente pochi mesi fa e proposto da Amazon con questo maxi sconto.

Ribadiamo, dunque, l'offerta: Amazon propone un 34% di sconto su Street Fighter 6, facendo crollare così il prezzo del gioco a 49,98€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.