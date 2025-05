Streaming senza limiti con PrivateVPN, ora in sconto dell'85%

Quando si viaggia all'estero, specialmente fuori dai confini europei, non sempre è possibile accedere ad alcuni contenuti online, anche banalmente a portali di streaming. Un problema che non di rado si può avere anche in Italia, con pagine web e servizi geobloccati. Ma c'è una soluzione: PrivateVPN è la VPN giusta per aggirare eventuali restrizione geografiche, tutelando al contempo la propria privacy e sicurezza online.

Tutto grazie a tecnologie avanzate, così come a una rigida politica no-log, che assicura il 100% dell'anonimato e controllo dell'attività online. Il prezzo? Solo 2,08€ al mese grazie allo sconto dell'85% sul piano triennale. Meglio approfittarne!

Con PrivateVPN accedi a qualsiasi contenuto ovunque

PrivateVPN è la VPN giusta sia per chi viaggia spesso all'estero che per chi vuole eludere alcune restrizioni geografiche. Queste possono riguardare portali di streaming, magari per accedere a cataloghi non disponibili in determinati Paesi, ma anche per social o siti web bloccati. Tutto ovviamente mantenendo il massimo della velocità e stabilità di connessione, perfetti per streaming HD e gaming.

Il segreto per farlo sta negli oltre 200 server dislocati in 63 Paesi diversi. Questi si trovano in territori chiave come Regno Unito, Stati Uniti, Canada e in tutta Europa, più Australia, Nuova Zelanda e persino Nigeria, Sudafrica, Emirati Arabi, Hong Kong o Giappone. Praticamente ovunque.

Tra gli altri vantaggi figurano larghezza di banda illimitata, per download veloci e zero buffering, connessione fino a 10 dispositivi contemporaneamente, ognuno con il proprio indirizzo IP unico, e una crittografia a 2048 bit abbinata al protocollo AES-256, usata persino a livello militare. Inoltre, l'assistenza è gratuita e sempre pronta a rispondere a qualsiasi dubbio o domanda.

Scopri tutte le altre caratteristiche premium di PrivateVPN direttamente sulla pagina ufficiale dell'offerta. Non fartelo scappare: ora con lo sconto dell'85% sul piano triennale questa VPN è tua per soli 2,08€ al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.