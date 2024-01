Streaming, intrattenimento e massima qualità con il Chromecast 4K di Google al 14% DI SCONTO

Porta l'intrattenimento direttamente nel tuo salotto con la nuova soluzione di streaming di Google, offrendo accesso a oltre 400.000 film ed episodi di serie TV insieme a una vasta libreria di milioni di brani musicali. Goditi un'esperienza di streaming veloce e di alta qualità con risoluzione fino a 4K e colori vibranti grazie alla tecnologia HDR.

Il controllo è alla portata della tua voce: utilizza il pulsante dell'Assistente Google sul telecomando per cercare contenuti specifici, film o serie TV in base al tuo stato d'animo, genere o attore preferito. Puoi anche chiedere suggerimenti su cosa guardare e gestire il volume, cambiare input, mettere musica e visualizzare risposte sullo schermo, tutto attraverso comandi vocali.

Nel caso in cui il telecomando non sia disponibile, puoi sfruttare altri dispositivi Google come speaker e display per controllare la TV usando semplicemente la voce, dicendo, per esempio, "Ok Google, accendi la TV". Semplifica la tua esperienza di navigazione con una schermata Home che aggrega tutti i contenuti.

Ricevi consigli personalizzati in base ai tuoi abbonamenti, alle abitudini di visione e ai contenuti che hai acquistato, garantendo un'esperienza su misura. Inoltre, puoi controllare la tua casa direttamente dalla TV, visualizzando il feed della Nest Cam e gestendo dispositivi connessi come lampadine o termostati senza interrompere la visione.

Oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 14% sul Google Chromecast 4K per un costo totale di 59,90€.