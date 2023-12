Streaming e Smart TV con il Chromecast di Google al 25% di sconto

La schermata Home del Chromecast offre un'esperienza personalizzata, consentendoti di esplorare facilmente film e serie TV dai tuoi servizi preferiti. Ricevi consigli su misura in base ai tuoi abbonamenti, alle tue abitudini e ai contenuti di tua proprietà, rendendo la tua esperienza di intrattenimento più ricca e coinvolgente.

Per un'esperienza family friendly, puoi creare un profilo per bambini che garantisce una visione adatta ai più piccoli. Con il Controllo genitori, hai il controllo completo, impostando il tempo di visualizzazione e l'ora di andare a dormire, garantendo una gestione sicura e appropriata del tempo trascorso davanti allo schermo.

La facilità d'uso è una priorità, e premendo il pulsante dell'assistente sul telecomando, puoi esprimere ciò che desideri guardare o cercare contenuti in base allo stato d'animo, al genere o all'interprete. Oltre alla visione, puoi riprodurre musica e ottenere risposte alle tue domande, creando un'esperienza di intrattenimento completa.

La connessione di Chromecast è altrettanto intuitiva. Collega il dispositivo alla porta HDMI della TV, connettilo al Wi-Fi e inizia lo streaming istantaneamente. Con Chromecast, trasformi la tua TV in uno smart TV, godendo della comodità di accedere ai tuoi contenuti preferiti e personalizzati con facilità. Chromecast offre una soluzione all'avanguardia per un'esperienza di intrattenimento su misura per le tue preferenze e le tue esigenze.

Oggi, su Amazon, il Chromecast di Google è in sconto del 25% per un costo finale di 29,90€.