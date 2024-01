Streaming e intrattenimento al 20% di sconto: Amazon Fire TV Stick Lite IN PROMOZIONE

Fire TV Stick Lite rappresenta l'opzione più conveniente per un'esperienza di streaming rapida in Full HD, capace di offrire un potente accesso a un mondo di intrattenimento. Con il nuovo telecomando vocale Alexa, godrai di un controllo ancora più intuitivo e pratico.

Particolarmente adatto ai nuovi utenti, il Fire TV Stick Lite consente di accedere facilmente a film e programmi TV gratuiti da app come RaiPlay e YouTube. La configurazione semplice e il design discreto rendono l'installazione un gioco da ragazzi: basta inserire il dispositivo nel retro della TV, accenderla e connettersi a Internet per avviare la configurazione.

Sfruttando la potenza di Alexa, premi e chiedi per cercare e guardare contenuti su varie app, rendendo l'esperienza di navigazione ancora più fluida. L'intrattenimento senza limiti include la visione di migliaia di film ed episodi di serie TV su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altri.

Questo device offre anche la possibilità di guardare la TV in diretta, inclusi notiziari e incontri sportivi. E se desideri ascoltare musica, puoi farlo tramite servizi di streaming come Amazon Music e Spotify. Con la funzionalità di controllo dei dispositivi per Casa Intelligente compatibili, chiedi ad Alexa di informarti sul meteo, regolare le luci, visualizzare i video delle telecamere in tempo reale e molto altro.