Streaming all’estero? Con PrivadoVPN stop ai blocchi, a 1€/mese

Chi si appresta a viaggiare fuori dall’Italia per la prima volta potrebbe rimanere spiazzato nel tentare di accedere alle proprie piattaforme streaming preferite. Che si tratti di Netflix, DAZN, Sky, Disney+ o altri servizi, ci si potrebbe imbattere in un messaggio di errore o in contenuti non disponibili. Il motivo? Limitazioni geografiche imposte dai provider, che variano in base al Paese da cui ci si connette.

Per aggirare questo ostacolo esiste un rimedio efficace e alla portata di tutti: utilizzare una VPN. Collegandosi a un server italiano, la VPN simula una connessione dal territorio nazionale, permettendo così l’accesso completo a tutti i contenuti come se ci si trovasse ancora in Italia.

Tra i servizi più interessanti per convenienza e affidabilità segnaliamo PrivadoVPN, che propone un piano biennale in offerta a soli 1,11 euro al mese, con 3 mesi aggiuntivi gratuiti e 30 giorni per richiedere il rimborso in caso di insoddisfazione.

Come funziona lo sblocco dei contenuti con PrivadoVPN

L’uso di PrivadoVPN per accedere ai contenuti bloccati è semplice:

Sottoscrivi l’abbonamento a PrivadoVPN; Scarica l’app sul dispositivo che utilizzerai per lo streaming; Accedi con il tuo account e seleziona un server localizzato in Italia; Attendi la conferma della connessione attiva; Avvia la piattaforma di streaming e goditi i contenuti senza limitazioni.

Anche chi non ha mai usato una VPN prima riuscirà a configurarla in pochi minuti. La procedura è rapida, non richiede competenze tecniche e consente un accesso sicuro e protetto, anche su reti pubbliche.

L’offerta di PrivadoVPN è disponibile per un periodo limitato, quindi conviene approfittarne finché attiva per partire all’estero senza dover rinunciare alle proprie serie o eventi sportivi preferiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.