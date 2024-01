Streaming al massimo livello con la Fire TV Stick di Amazon al 33% DI SCONTO

La nuova generazione del dispositivo per lo streaming più venduto, il Fire TV Stick, si presenta come un'opzione potenziata, offrendo uno streaming del 50% più veloce rispetto al modello del 2019 e garantendo una visualizzazione in Full HD. La confezione include un avanzato telecomando vocale Alexa, che consente comandi vocali per l'accensione/spegnimento e la regolazione del volume.

Con il telecomando vocale Alexa, l'esperienza di streaming diventa più efficiente e organizzata. La funzionalità di ricerca vocale facilita la scoperta e l'avvio dei contenuti da diverse app, mentre i nuovi pulsanti preimpostati per le app permettono di accedervi rapidamente. Il telecomando consente anche il controllo di dispositivi compatibili come TV e soundbar, semplificando ulteriormente l'esperienza senza l'uso di telecomandi aggiuntivi.

Il supporto per il formato Dolby Atmos offre un'esperienza audio di qualità home theatre, trasformando la visione di film e serie TV in un'immersione totale. Fire TV Stick dispone di migliaia di canali, Skill Alexa e app, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Play Infinity, RaiPlay e altri.

Per gli iscritti ad Amazon Prime, l'accesso illimitato a migliaia di film ed episodi di serie TV è incluso. Inoltre, il dispositivo offre la possibilità di guardare programmi TV ed eventi sportivi in diretta con abbonamenti a servizi come DAZN, RaiPlay e Mediaset Infinity, e persino la visione gratuita di contenuti da app come Pluto TV e YouTube.

Su Amazon, oggi, è possibile risparmiare sulla Fire TV Stick che viene scontata del 33% e venduta al prezzo totale e finale di 29,99€.