Storage aumentato di 500GB con l'hard disk esterno al 44% DI SCONTO

L'hard disk esterno Maxone da 500GB offre una soluzione di archiviazione affidabile e portatile per una vasta gamma di dispositivi, inclusi computer portatili, TV, console di gioco e altri dispositivi compatibili. Con un'interfaccia disco rigido USB 3.0, questo dispositivo garantisce un trasferimento dati ultraveloce fino a 5 Gbps, offrendo un'esperienza di utilizzo rapida e efficiente.

Grazie alla sua tecnologia di connettività USB, l'hard disk esterno Maxone è facilmente collegabile e compatibile con una varietà di dispositivi, tra cui Windows, Mac, Linux, sistemi operativi Android e molto altro ancora.

Il suo design minimale e la modalità Plug-and-Play rendono l'installazione e la configurazione del software un gioco da ragazzi, garantendo una semplice esperienza d'uso senza la necessità di programmi aggiuntivi.

Caratterizzato da un design robusto e durevole in alluminio, questo hard disk esterno è molto compatto, con uno spessore di soli 0,39 pollici (1 cm), rendendolo perfetto per l'uso in movimento. La sua resistenza agli urti e all'acqua lo rende ideale per proteggere i tuoi dati in qualsiasi situazione. Con una capacità di archiviazione di 500GB, questo hard disk esterno offre spazio sufficiente per memorizzare una vasta gamma di file, da documenti e foto a video e giochi.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto extra large del 44% sull'hard disk esterno da 500GB che viene venduto al prezzo totale e finale di 27,99€. Approfittane subito e non perdere questa occasione!