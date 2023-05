Stop allo spazio esaurito: con questa app lo estendi fino a 2 TB

Sei stanco di dover fare i conti con lo spazio di archiviazione limitato sul tuo dispositivo? Sei stufo di perdere tempo a cercare i tuoi file importanti tra un caos di cartelle disordinate? Allora è arrivato il momento di scoprire pCloud, la soluzione di archiviazione online che sta rivoluzionando il mondo digitale. Molto più di un semplice cloud storage, pCloud è un alleato affidabile che ti consente di accedere ai tuoi file ovunque tu sia, con la massima sicurezza e un'organizzazione impeccabile.

Ciò significa che potrai svuotare la memoria del tuo telefonino estendendola, potenzialmente, di moltissimo: fino a oltre 2 TB di spazio. E i tuoi file - fotografie, video, documenti, musica - saranno sempre con te, al sicuro nel tuo spazio cloud personale. Sai qual è il vero punto forte di pCloud? Il fatto che tutti i suoi piani non sono in abbonamento, bensì a vita. Ciò significa che, una volta acquistato, lo spazio sarà tuo per sempre e non dovrai più sostenere alcun costo aggiuntivo o nascosto. Potrai quindi pensare che i prezzi siano altissimi, ma non è così: il piano da 500 GB è in offerta a soli 199 euro, mentre quello da 2 TB a 399 euro.

Tutti i vantaggi racchiusi in pCloud

Con pCloud, puoi dire addio alle preoccupazioni di spazio esaurito sul tuo telefono o sul tuo computer. Ma i suoi vantaggi non si fermano alla sola archiviazione. Questa piattaforma, infatti, ha un potenziale davvero infinito. A partire dalle opzioni di condivisione: crea link per inviare facilmente i tuoi file a colleghi, amici o familiari, senza la necessità di allegare pesanti file alle tue e-mail. Oppure crea cartelle condivise con chi vuoi. Inoltre, grazie alla funzionalità di backup automatico, i tuoi file saranno sempre al sicuro, anche nel caso in cui il tuo dispositivo venga danneggiato o smarrito.

Ma quali sono gli utilizzi più interessanti di pCloud? Se sei uno studente universitario, pCloud ti permetterà - ad esempio - di sincronizzare i tuoi appunti su tutti i tuoi dispositivi e perfino condividerli con i tuoi compagni di studio, così da averli sempre con te. O forse sei un fotografo in viaggio che desidera mostrare le incredibili immagini appena scattate ai propri clienti, senza doversi portare un pesante hard disk esterno? Con pCloud basta un semplice link per far sì che chiunque possa visualizzare i tuoi file, in modo rapido e sicuro.

A proposito di sicurezza, tutti i file archiviati all'interno della piattaforma vengono crittografati utilizzando crittografia di livello militare AES 256: solo tu, e nessun altro, avrai accesso ai tuoi dati.

pCloud è una soluzione di archiviazione cloud che non solo risolve i tuoi problemi di spazio, ma ti offre una vasta gamma di possibilità. Con la sua affidabilità, facilità d'uso e sicurezza avanzata, è la scelta ideale per coloro che desiderano avere i propri file sempre a portata di mano, senza alcun limite di spazio. Approfitta degli sconti: i piani a vita partono da soli 199 euro una tantum.

