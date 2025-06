Stop alle truffe telefoniche e non solo: Agcom introduce nuove regole anti-spam

La protezione dei consumatori italiani contro le chiamate spam sta per compiere un importante passo avanti grazie a un'iniziativa dell'Agcom, che mira a combattere lo spoofing telefonico attraverso un intervento in due fasi. Simone Baldelli, responsabile del dipartimento tutela dei consumatori di Forza Italia, ha annunciato che i primi blocchi alle chiamate saranno attivi dal 19 agosto per i numeri fissi falsi, mentre dal 19 novembre il sistema sarà esteso ai numeri di cellulari. Questo segna l'inizio di una nuova era per la tutela della privacy e la sicurezza dei cittadini.

Un piano strategico in due fasi

L'azione dell'Agcom prevede l'implementazione di filtri di rete avanzati per identificare e bloccare le chiamate provenienti da numeri falsi. Nella prima fase, attiva da agosto, saranno prese di mira le chiamate con prefissi italiani che in realtà originano dall'estero. La seconda fase, a partire da novembre, si concentrerà sui numeri contraffatti. Questa strategia rappresenta una risposta concreta al problema del telemarketing aggressivo e delle truffe telefoniche, spesso veicolate attraverso tecniche di spoofing che ingannano i destinatari mascherando l'origine delle chiamate.

Un salto tecnologico per la sicurezza

Il sistema introdotto dall'Agcom utilizza filtri di rete sofisticati in grado di rilevare anomalie nei numeri di origine. Gli operatori internazionali saranno obbligati a verificare l'autenticità dei numeri prima che le chiamate raggiungano l'Italia. Se il numero risulta contraffatto, la chiamata sarà bloccata in tempo reale, evitando così che raggiunga il destinatario. Questo approccio preventivo segna un netto miglioramento rispetto al passato, quando le chiamate dovevano essere inoltrate senza verifiche immediate.

Un problema sociale in via di risoluzione

Le chiamate moleste, che includono sia tentativi di vendita aggressiva che vere e proprie frodi, rappresentano una fonte di disagio per milioni di italiani. Con l'introduzione dei nuovi filtri, l'obiettivo è ridurre drasticamente questo fenomeno, migliorando la qualità della vita e garantendo un ambiente telefonico più sicuro. L'Agcom invita inoltre i cittadini a segnalare eventuali anomalie, contribuendo così al perfezionamento del sistema di protezione.