Stop alle truffe online: i prodotti Avast sono in sconto del 70%

Le truffe online crescono di anno in anno, con l'intelligenza artificiale che sta giocando un ruolo importante nel portare le minacce informatiche ad un altro livello. Se prima infatti i cybercriminali si limitavano a colpire i dispositivi delle loro vittime tramite semplici virus e malware, oggi gli attacchi sono molto più sofisticati.

Dalla sottrazione di file sensibili tramite ransomware ai frequenti tentativi di phishing, anche gli utenti più esperti possono correre il rischio di cadere nella trappola tesa dagli hacker. Ecco perché è importante correre al riparo, prima che sia troppo tardi, affidandosi a prodotti di cybersecurity in grado di offrire una protezione a 360 gradi.

A questo proposito segnaliamo la nuova offerta di Avast sui prodotti Premium Security e Ultimate, che beneficiano entrambi di uno sconto del 70%: grazie alla promozione in corso, la licenza annuale dei due pacchetti costa rispettivamente 21,90 euro e 31,50 euro, a cui si aggiunge una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Protezione e privacy online con i prodotti Avast

I pacchetti Premium Security e Ultimate del marchio Avast offrono una protezione avanzata dalle nuove truffe online, assicurando a tutti gli utenti una difesa efficace dagli attacchi ransomware, il blocco dell'accesso a siti web falsi, un contrasto totale ai siti di phishing e il blocco degli attacchi informatici tramite accesso remoto al computer.

A tutto questo si aggiunge poi l'Assistente Avast, strumento in grado di rilevare in automatico eventuali truffe online. Non manca inoltre il monitoraggio, e il conseguente blocco, di virus e malware, nonché la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi a cui ci si collega per navigare in Internet, elemento questo che può tornare molto utile quando si è fuori casa (sia in Italia che, soprattutto, all'estero).

Se vuoi aggiornamenti su Antivirus inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati