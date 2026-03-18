Stop alle chiamate spam: in aiuto degli utenti più tartassati arriva NordVPN

C'è un'interessante novità in casa NordVPN, punto di riferimento a livello globale nel settore VPN. Di recente, infatti, ha lanciato la nuova funzione Call Protection, che avvisa gli utenti di una potenziale chiamata spam prima che rispondano.

Call Protection è disponibile per tutti gli utenti Android che abitano nei Paesi dell'Unione europea, Italia inclusa, e che hanno il piano Ultimate attivo. A proposito di piani, quelli della durata di due anni sono in questo momento in sconto fino al 76%, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese, più tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

Come bloccare le chiamate spam con Call Protection di NordVPN

Per bloccare le chiamate spam in arrivo a tutte le ore del giorno si può sfruttare la nuova funzionalità Call Protection di NordVPN. Il suo funzionamento è piuttosto semplice: dopo una rapida analisi della reputazione del numero telefonico in entrata, sulla base di un archivio di numeri spam noti, mostra un avviso puntuale accanto al numero del chiamante.

NordVPN non accede, né ascolta né tantomeno memorizza il contenuto della chiamata, conservando dunque quell’approccio privacy-first per cui tanti utenti continuano a sceglierla a distanza di tanti anni come servizio VPN preferito. Inoltre, nel prossimo futuro, NordVPN punta a rafforzare la nuova funzionalità con l’identificazione dei chiamanti legittimi, la possibilità di segnalare numeri truffa e la categorizzazione delle chiamate.

Restano poi tutti gli altri vantaggi di NordVPN, a partire dalla velocità di connessione superiore alla media, alla politica no-log, alle dieci connessioni in contemporanea con un singolo account, ai quasi 9.000 server VPN attivi in più di 177 luoghi sparsi in tutto il mondo, alla funzionalità Threat Protection Pro, lo strumento proprietario che blocca phishing, pubblicità, web tracker e siti malevoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.