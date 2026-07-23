Stop all'ansia da rincari: la tariffa Luce e Gas a prezzo fisso che ti fa dormire sereno

Nuovo giro di rinnovo per Octopus Energy e il suo piano tariffario Octopus Fissa 12M che permette di bloccare il prezzo alla fonte di luce e gas per un anno intero e coprirsi così contro eventuali rincari sul mercato. Fino al 27 luglio, hai la possibilità di dire addio a questa ansia e questa incertezza sottoscrivendo la nuova offerta alle condizioni che vedremo tra poco.

La proposta della compagnia britannica spicca per convenienza e chiarezza: il costo della materia prima luce viene bloccato a 0,1496€/kWh. A questa tariffa per il consumo si aggiunge una quota di commercializzazione fissa a 6 euro al mese. Medesima filosofia di protezione e trasparenza che vale per il gas, con un prezzo fissato a 0,63€/Smc e costi di commercializzazione di 7 euro al mese.

Cosa accade una volta terminato il periodo promozionale? Non ci sono rinnovi taciti e sconvenienti, ma sarai tu a decidere cosa fare: valutare le nuove condizioni proposte e scegliere in autonomia se proseguire con una nuova tariffa a prezzo bloccato o affidarti alle fluttuazioni del mercato passando al piano indicizzato.

Con la scadenza fissata al 27 luglio è la tua occasione per blindare queste tariffe prima di un nuovo rincaro.

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