Stop al telemarketing con Incogni: ora c'è il 50% di sconto

Telefonate insistenti, messaggi pubblicitari e comunicazioni non richieste su email e app: per molti italiani è diventata la norma. La causa? Il telemarketing incontrollato, alimentato dalla circolazione dei dati personali tra broker e aziende.

Una soluzione concreta arriva da Incogni, uno strumento sviluppato dal team di Surfshark, progettato per rimuovere le tue informazioni dai database dei data broker. Grazie alla promozione attiva, puoi attivarlo con un costo a partire da 7,29€ al mese, con uno sconto del 50% sul piano annuale.

Come funziona Incogni e perché è diverso dagli altri

Il servizio si basa su un processo automatizzato: dopo aver ricevuto il consenso dell'utente, Incogni prende in carico la richiesta di rimozione dei dati personali direttamente con le società che li raccolgono e rivendono.

Una volta avviata la procedura, Incogni:

Verifica se le tue informazioni sono presenti nei database dei broker ;

; Invia richieste formali di cancellazione a nome tuo;

a nome tuo; Monitora la situazione nel tempo, per evitare che i dati vengano nuovamente acquisiti o che ne vengano raccolti di nuovi.

I broker, per legge, sono obbligati a rispettare le richieste ricevute, pena sanzioni da parte delle autorità garanti. Incogni comunque non si limita a un intervento una tantum: continua a lavorare in background per proteggerti nel tempo. Così facendo, riduce in maniera significativa la probabilità di ricevere nuove chiamate indesiderate o spam digitale.

Nessun altro servizio oggi è in grado di intervenire con la stessa efficacia per contrastare la filiera dei dati personali alimentata dal marketing aggressivo.

Puoi attivare Incogni al prezzo scontato di 7,29€/mese per 12 mesi. E se non sei soddisfatto, hai 30 giorni per chiedere il rimborso completo. Per maggiori dettagli e per iniziare a riprenderti la tua privacy, visita il sito ufficiale di Incogni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.