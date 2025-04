Stop ai tracking con NordVPN, ora in sconto del 73%

La protezione della privacy online è fondamentale. Con NordVPN, puoi veramente navigare in totale sicurezza senza preoccuparti di essere tracciato o monitorato. Grazie alla sua politica no-log, questo servizio non conserva alcun dato sulle tue attività online, garantendo che nessuna informazione personale venga registrata o condivisa, nemmeno dai server stessi.

Questo significa che, anche se qualcuno dovesse cercare di ottenere accesso ai tuoi dati, non troverebbe nulla da analizzare. Detto questo, NordVPN è in offerta: puoi averla al prezzo di 3,09€ al mese grazie all'attuale sconto del 73% sul piano biennale, con 3 mesi gratis inclusi.

Politica no-log e crittografia militare: i capisaldi di NordVPN

Oltre alla solida politica no-log, NordVPN mette a disposizione anche una crittografia di livello militare. I tuoi dati vengono protetti da una crittografia AES-256 bit, che impedisce a chiunque di intercettare la tua connessione, sia che tu stia navigando su una rete Wi-Fi pubblica, sia che tu stia semplicemente connesso da casa. Questo ti permette di proteggere le tue informazioni sensibili, come le password e i dati bancari, in ogni momento.

Inoltre, NordVPN è una delle VPN più veloci e affidabili sul mercato. Grazie ai suoi server ultra-veloci e una rete di oltre 7000 server in più di 118 paesi, puoi navigare senza rallentamenti, accedere a contenuti geograficamente limitati, e farlo senza che il tuo ISP (Internet Service Provider) possa monitorare o limitare la connessione.

Oggi, grazie all'offerta speciale, puoi ottenere NordVPN con un sconto del 73% sul piano biennale. Il prezzo scende a soli 3,09€ al mese, con l’aggiunta di 3 mesi gratuiti. Questa è l'occasione ideale per mettere in sicurezza la tua connessione, accedere ai tuoi contenuti preferiti senza restrizioni geografiche e navigare in totale privacy. Attivala direttamente sul sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.