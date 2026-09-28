Stop ai rincari in autunno: luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi con Octopus

Octopus Energy è la soluzione giusta per bloccare il prezzo di luce e gas per i primi 12 mesi. Si tratta di una soluzione ottima per proteggersi dal rischio di rincari durante l'autunno e il prossimo inverno.
Scegliendo la promo Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile accedere a forniture con condizioni fisse e bloccate per i primi 12 mesi dall'attivazione.
Per quanto riguarda l'energia elettrica, il prezzo è fisso a 0,1738 €/kWh, con una quota fissa di 6 euro al mese. Per il gas, invece, il prezzo della materia prima è di 0,73 €/Smc, con una quota fissa di 7 euro al mese.
Per accedere all'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Octopus, accessibile tramite il box qui di sotto. Per attivare l'offerta è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).
Luce e gas a prezzo fisso con Octopus
Per chi sceglie oggi Octopus, la promo Octopus Fissa 12M presenta le seguenti condizioni di fornitura:
- Energia elettrica: costo materia prima pari a 0,1738 €/kWh, con una quota fissa di 6 euro al mese; l'energia elettrica fornia viene prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili
- Gas naturale: costo materia prima pari a 0,73 €/Smc, con una quota fissa di 7 euro al mese
Le condizioni proposte sono valide per nuove attivazioni entro il 29 settembre. Per tutti i nuovi clienti, non ci sono costi di attivazione o vincoli di durata. Le promo sono valide solo per le utenze domestiche.
Per completare l'attivazione è sufficiente avere a propria disposizione:
- i dati dell'intestatario del contratto
- il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)
- le coordinate IBAN del conto corrente
L'attivazione può avvenire tramite il box qui di sotto, seguendo una veloce procedura online.
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