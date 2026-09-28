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Stop ai rincari in autunno: luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi con Octopus

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, proteggendosi dai rincari in autunno, ecco i dettagli.
Stop ai rincari in autunno: luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi con Octopus
Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, proteggendosi dai rincari in autunno, ecco i dettagli.
Davide Raia
Pubblicato il 28 set 2026
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Octopus Energy è la soluzione giusta per bloccare il prezzo di luce e gas per i primi 12 mesiSi tratta di una soluzione ottima per proteggersi dal rischio di rincari durante l'autunno e il prossimo inverno.

Scegliendo la promo Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile accedere a forniture con condizioni fisse e bloccate per i primi 12 mesi dall'attivazione.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, il prezzo è fisso a 0,1738 €/kWh, con una quota fissa di 6 euro al mese. Per il gas, invece, il prezzo della materia prima è di 0,73 €/Smc, con una quota fissa di 7 euro al mese.

Per accedere all'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Octopus, accessibile tramite il box qui di sotto. Per attivare l'offerta è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Attiva qui l'offerta di Octopus

octopus energy

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Per chi sceglie oggi Octopus, la promo Octopus Fissa 12M presenta le seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: costo materia prima pari a 0,1738 €/kWh, con una quota fissa di 6 euro al mese; l'energia elettrica fornia viene prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili
  • Gas naturale: costo materia prima pari a 0,73 €/Smc, con una quota fissa di 7 euro al mese

Le condizioni proposte sono valide per nuove attivazioni entro il 29 settembre. Per tutti i nuovi clienti, non ci sono costi di attivazione o vincoli di durata. Le promo sono valide solo per le utenze domestiche.

Per completare l'attivazione è sufficiente avere a propria disposizione:

  • i dati dell'intestatario del contratto
  • il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)
  • le coordinate IBAN del conto corrente

L'attivazione può avvenire tramite il box qui di sotto, seguendo una veloce procedura online.

Attiva qui l'offerta di Octopus

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