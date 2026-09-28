Stop ai rincari in autunno: luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi con Octopus

Octopus Energy è la soluzione giusta per bloccare il prezzo di luce e gas per i primi 12 mesi. Si tratta di una soluzione ottima per proteggersi dal rischio di rincari durante l'autunno e il prossimo inverno.

Scegliendo la promo Octopus Fissa 12M, infatti, è possibile accedere a forniture con condizioni fisse e bloccate per i primi 12 mesi dall'attivazione.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, il prezzo è fisso a 0,1738 €/kWh, con una quota fissa di 6 euro al mese. Per il gas, invece, il prezzo della materia prima è di 0,73 €/Smc, con una quota fissa di 7 euro al mese.

Per accedere all'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Octopus, accessibile tramite il box qui di sotto. Per attivare l'offerta è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas).

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Per chi sceglie oggi Octopus, la promo Octopus Fissa 12M presenta le seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica : costo materia prima pari a 0,1738 €/kWh , con una quota fissa di 6 euro al mese ; l'energia elettrica fornia viene prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili

: costo materia prima pari a , con una quota fissa di ; l'energia elettrica fornia viene prodotta esclusivamente da Gas naturale: costo materia prima pari a 0,73 €/Smc, con una quota fissa di 7 euro al mese

Le condizioni proposte sono valide per nuove attivazioni entro il 29 settembre. Per tutti i nuovi clienti, non ci sono costi di attivazione o vincoli di durata. Le promo sono valide solo per le utenze domestiche.

Per completare l'attivazione è sufficiente avere a propria disposizione:

i dati dell'intestatario del contratto

il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas)

le coordinate IBAN del conto corrente

L'attivazione può avvenire tramite il box qui di sotto, seguendo una veloce procedura online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.