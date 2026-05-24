Stop ai rincari e bollette più leggere: risparmiare su luce e gas ora è possibile

Con la nuova promo di Engie è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi e, nello stesso tempo, accedere a un costo più basso dell'energia, in modo da ridurre al minimo le bollette.

L'offerta da attivare è Energia PuntoFisso 12 Mesi e permette di bloccare il costo dell'energia fino a 0,1168 €/kWh, con un corrispettivo annuo di 72 euro, per l'energia elettrica e fino a 0,483 €/Smc, con un corrispettivo annuo di 84 euro, per il gas naturale.

La promozione è disponibile tramite il sito ufficiale di Engie, qui di sotto. Per attivare la promo è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), riportati in bolletta. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Luce e gas a prezzo fisso con Engie

Con Engie è, quindi, possibile accedere a un'offerta con prezzo fisso per luce e gas, proteggendosi dai rincari per i primi 12 mesi dall'attivazione. Le condizioni di fornitura sono le seguenti:

0,1168 €/kWh , con un corrispettivo annuo di 72 euro, per l'energia elettrica

, con un corrispettivo annuo di 72 euro, per l'energia elettrica 0,483 €/Smc, con un corrispettivo annuo di 84 euro, per il gas naturale

Questa promozione è la soluzione giusta per bloccare il costo dell'energia per un lungo periodo di tempo, accedendo a condizioni di fornitura vantaggiose e, quindi, riducendo le bollette, senza dover fare i conti con rincari del mercato energetico.

La promozione è disponibile solo per un breve periodo e solo completando una semplice procedura online. Per completare la sottoscrizione online dell'offerta basta avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas). Serviranno anche le coordiante IBAN del conto corrente per attivare la domiciliazione.

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