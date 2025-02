Stop ai rincari con Octopus Energy: scegli la tariffa giusta per te

In un periodo in cui il costo dell'energia continua a essere una preoccupazione per molte famiglie italiane, Octopus Energy offre soluzioni vantaggiose per contrastare i rincari. Con tariffe trasparenti e senza vincoli, Octopus permette di scegliere l'opzione più adatta alle proprie esigenze, garantendo energia 100% rinnovabile e prezzi competitivi.

Tariffe disponibili

Octopus propone due principali soluzioni tariffarie: Octopus Fissa 12Mesi e Octopus Flex, entrambe pensate per offrire risparmio e stabilità.

Octopus Fissa 12 Mesi

Questa tariffa è ideale per chi desidera una certezza sui costi della materia prima per un intero anno:

Materia prima Luce: 0,143 €/kWh

0,143 €/kWh Materia prima Gas: 0,54 €/Smc

0,54 €/Smc Costo di commercializzazione: 108 €/anno per ciascuna fornitura

108 €/anno per ciascuna fornitura IVA e imposte escluse, perdite incluse

Con questa opzione, il costo della materia prima rimane bloccato per 12 mesi, proteggendoti da possibili aumenti di prezzo fino al 13/02/2025.

Octopus Flex

Questa tariffa è pensata per chi vuole approfittare delle oscillazioni di mercato con un prezzo indicizzato:

Materia prima Luce: PUN Mono + 0,011 €/kWh

PUN Mono + 0,011 €/kWh Materia prima Gas: PSVDAm + 0,08 €/Smc

PSVDAm + 0,08 €/Smc Costo di commercializzazione: 108 €/anno per ciascuna fornitura

108 €/anno per ciascuna fornitura IVA e imposte escluse, perdite incluse

L'andamento dei prezzi segue il mercato all'ingrosso, con un margine fisso aggiuntivo. Questa soluzione è ottima per chi è disposto ad adattarsi alle variazioni di prezzo per potenzialmente ottenere risparmi significativi.

I tuoi dati e la fornitura

La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al tuo attuale contratto. Dopo l'attivazione, avrai la possibilità di modificarle in base alle tue necessità.

Pagamento e trasparenza

Octopus Energy garantisce un processo di pagamento chiaro e senza costi nascosti. Con una gestione semplificata della fornitura e tariffe competitive, puoi monitorare i tuoi consumi e ottimizzare la spesa energetica.

I vantaggi offerti da Octopus Energy

Energia 100% rinnovabile , per un futuro più sostenibile

, per un futuro più sostenibile Tariffe senza vincoli o penali , con la libertà di cambiare quando vuoi

, con la libertà di cambiare quando vuoi Prezzi competitivi rispetto al mercato

rispetto al mercato Premiata dai consumatori: una ricerca Circana su 12.000 consumatori ha confermato la qualità del servizio, posizionando Octopus tra i migliori nella categoria Servizi Energetici (fonte: prodottodellanno.it)

Per conoscere l'offerta completa di octopus clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.