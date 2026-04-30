Stop ai rincari con le offerte luce e gas a prezzo fisso di Octopus: ecco la promo

Per evitare aumenti improvvisi in bolletta è necessario bloccare il prezzo di luce e gas. La soluzione giusta arriva da Octopus Energy e dalla sua promo Octopus Fissa 12M che garantisce un prezzo fisso per i primi 12 mesi dall'attivazione. Con questa tariffa, il prezzo è bloccato a 0,1298 €/kWh per la luce e a 0,53 €/Smc per il gas. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Octopus, qui di sotto. La promozione è valida fino al prossimo 6 maggio 2026.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Per chi sceglie Octopus è possibile attivare un'offerta molto conveniente. La promo Octopus Fissa 12M garantisce un prezzo fisso per 12 mesi con le seguenti condizioni di fornitura:

0,1298 €/kWh per la luce, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

per la luce, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese 0,53 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Per accedere alle promozioni non ci sono costi iniziali e non è previsto alcun vincolo di permanenza. Il fornitore garantisce la possibilità di sfruttare un prezzo bloccato per un anno intero, con la possibilità di eliminare il rischio di dover fare i conti con improvvisi rincari in bolletta.

Per l'attivazione di questa promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura online disponibile sul sito del fornitore. È necessario avere a propria disposizione i dati dell'intestatario della fornitura e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) che potete recuperare facilmente dall'ultima bolletta. Serviranno anche le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione. La promozione è valida solo per un breve periodo (le condizioni attuali sono definite per i nuovi clienti che attivano l'offerta entro il prossimo 6 maggio 2026).

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