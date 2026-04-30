Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Stop ai rincari con le offerte luce e gas a prezzo fisso di Octopus: ecco la promo

Stop ai rincari con le offerte luce e gas a prezzo fisso di Octopus: ecco la promo
Davide Raia
Pubblicato il 30 apr 2026
Link copiato negli appunti

Per evitare aumenti improvvisi in bolletta è necessario bloccare il prezzo di luce e gas. La soluzione giusta arriva da Octopus Energy e dalla sua promo Octopus Fissa 12M che garantisce un prezzo fisso per i primi 12 mesi dall'attivazione. Con questa tariffa, il prezzo è bloccato a 0,1298 €/kWh per la luce e a 0,53 €/Smc per il gas. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Octopus, qui di sotto. La promozione è valida fino al prossimo 6 maggio 2026.

Accedi qui all'offerta di Octopus

octopus energy

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Per chi sceglie Octopus è possibile attivare un'offerta molto conveniente. La promo Octopus Fissa 12M garantisce un prezzo fisso per 12 mesi con le seguenti condizioni di fornitura:

  • 0,1298 €/kWh per la luce, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese
  • 0,53 €/Smc per il gas, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

Per accedere alle promozioni non ci sono costi iniziali e non è previsto alcun vincolo di permanenza. Il fornitore garantisce la possibilità di sfruttare un prezzo bloccato per un anno intero, con la possibilità di eliminare il rischio di dover fare i conti con improvvisi rincari in bolletta.

Per l'attivazione di questa promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura online disponibile sul sito del fornitore. È necessario avere a propria disposizione i dati dell'intestatario della fornitura e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) che potete recuperare facilmente dall'ultima bolletta. Serviranno anche le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione. La promozione è valida solo per un breve periodo (le condizioni attuali sono definite per i nuovi clienti che attivano l'offerta entro il prossimo 6 maggio 2026).

Accedi qui all'offerta di Octopus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Disney Plus in promo: 3 mesi a prezzo ridotto e tanti nuovi contenuti da scoprire
Internet

Disney Plus in promo: 3 mesi a prezzo ridotto e tanti nuovi contenuti da scoprire
Luce e gas a prezzo fisso: l'offerta anti rincari in bolletta arriva da Engie
Internet

Luce e gas a prezzo fisso: l'offerta anti rincari in bolletta arriva da Engie
eSIM Airalo: come ottenere il 15% di sconto con il codice esclusivo
Internet

eSIM Airalo: come ottenere il 15% di sconto con il codice esclusivo
Passa a Very Mobile: tanti Giga in 5G e prezzi da 4,99 euro al mese per i nuovi clienti
Internet

Passa a Very Mobile: tanti Giga in 5G e prezzi da 4,99 euro al mese per i nuovi clienti