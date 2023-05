Stop ai pop-up, addio ai malware e connessione sicura con Surfshark

Le Virtual Private Network sono una soluzione adottata da una vasta fetta d'utenza.

Tra i tanti vantaggi che i provider offrono, vi sono una protezione della connessione rispetto ad hacker, criminali informatici, agenzie pubblicitarie e quant'altro. Di fatto, una VPN è ormai un must per chiunque voglia proteggere la propria privacy online.

Ciò però non significa che, con il servizio giusto e un pizzico di ingegno, sia possibile anche utilizzare lo stesso in altre occasioni.

La possibilità di accedere a piattaforme o librerie non accessibili dall'Italia può essere un potenziale utilizzo. Allo stesso tempo, per alcuni beni/servizi, è possibile anche sfruttare un IP diverso dal proprio per ottenere prezzi più vantaggiosi.

Alcuni provider vanno ancora oltre, offrendo strumenti extra in grado di elevare ulteriormente l'utilità di una VPN.

Una VPN in grado di proteggerti anche da pubblicità molesta e malware

In questo contesto, Surfshark non teme il confronto con i tanti (e agguerriti) competitor.

Si parla di un adblocker, ideale per evitare pop-up e pubblicità moleste. A questo si aggiunge poi anche un pratico strumento in grado di bloccare i malware. Di fatto, si tratta di un ottimo supporto ai più classici e completi antivirus.

Surfshark offre un'infrastruttura che non teme rivali, con più di 3200 server ultra-veloci in 100 paesi che, abbinata a una filosofia improntata sul no-log, garantiscono un alto livello di privacy (ma anche di performance) a qualunque utente.

Le prestazioni elevate proposte, permettono un utilizzo della VPN anche durante operazioni che richiedono maggiore banda, come lo streaming o il download di file voluminosi tramite torrent. Infine, va considerata anche l'assistenza sempre disponibile nonché attiva 24 ore su 24.

E per quanto riguarda i costi?

A rendere ancora più interessante Surfshark vi è una promozione imperdibile.

Si parla di uno sconto dell'82% sul piano biennale che abbassa il prezzo di questa VPN a soli 2,30 euro al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.