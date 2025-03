Stop agli annunci fastidiosi: blocca pubblicità e tracker con Surfshark

Quante volte durante la lettura di una ricetta, di un articolo o di un contenuto online compare un banner pubblicitario che occupa tutto lo schermo? E quante, invece, chiudendo quel banner invece che riuscire a leggere il contenuto desiderato si avvia un video? È l’esperienza comune a tutti o, meglio, solamente a coloro che non utilizzano un Ad blocker. Surfshark include questo strumento estremamente utile ed efficace in tutti i suoi piani: attivalo in promozione a partire da 2,19€ al mese con 3 mesi extra in omaggio.

La soluzione innovativa di Surfshark

A differenza di semplici ad blocker (come quelli integrati nel browser o attivabili tramite plugin) che offrono soluzioni parziali e spesso facilmente aggirabili dai siti web, Surfshark adotta un approccio innovativo per la protezione dell’esperienza di navigazione online. Surfshark Ad blocker, infatti, si occupa innanzitutto di eliminare non solo i banner e i pop-up, ma anche le inserzioni più sofisticate integrate nei contenuti, restituendo pagine web pulite e comodamente leggibili.

Parallelamente l’Ad blocker di Surfshark interrompe la comunicazione tra il dispositivo dal quale ci si sta connettendo e i servizi di tracciamento, impedendo la creazione di profili dettagliati delle proprie attività online. Oltre a migliorare la sicurezza, questo approccio assicura un caricamento delle pagine più veloce con un consumo ridotto dei dati del proprio piano tariffario. Infine Surfshark Ad blocker elimina il rischio di andare incontro ad annunci malevoli progettati per distribuire malware, una minaccia sempre più comune nel panorama pubblicitario digitale.

Questo rivoluzionario ed efficace Ad blocker è presente in tutti i piani Surfshark (Starter, One e One+), in promozione a partire da 2,19€ al mese, con sconti fino all’86%, con tre mesi di utilizzo gratuiti e un risparmio che può arrivare anche a 115,83€ nei due anni di utilizzo del servizio. Comodo, utile e conveniente: ecco perché attivare ora Surfshark.

