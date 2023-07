Stile e spazio nella Chiavetta Cruzer Blade di SanDisk in offerta!

Abbiamo parlato spesso di spazio e la sua importanza nel mondo della tecnologia, che sia per trasporto di dati, ascolto di musica e molto altro. Quindi è indispensabile anche avere delle memorie rapide e a portata di mano sempre e comunque, magari anche con un tocco di stile e una comodità intrinseca, come la Cruzer Blade di Sandisk, che da oggi trovi in promozione!

Infatti puoi aggiudicarti in offerta su Amazon da oggi la Cruzer Blade di Sandisk a soli 6,88€, con uno sconto davvero notevole del 62% sul prezzo originale!

Spazio e stile in un colpo solo!

Si tratta di una chiavetta che potrai usare in mille modi diversi, compatibile con USB-A 2.0 e precedenti, e con uno spazio di archiviazione di ben 64GB. Ovviamente non sarà necessario installare nulla, driver o cose simili, perché questa chiavetta dispone di Plug and Play.

Lo stile non manca: la chiavetta Cruzer Blade di Sandisk in offerta è proposta in un colore verde elettrico a dir poco sgargiante, e per la tua comodità c'è anche un apposito foro per far passare l'anello del portachiavi e portarla sempre con te.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.