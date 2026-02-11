Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Stesso prezzo per luce e gas per 2 anni: l'offerta Engie

Stop ai rincari: con questa offerta pagherai lo stesso prezzo per luce e gas per i prossimi due anni.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 11 feb 2026
L'offerta Engie Energia PuntoFisso 24 Mesi è una delle migliori e più convenienti sul mercato per permetterti di risparmiare finalmente sul prezzo delle bollette di luce e gas. Con questo piano tariffario, infatti, potrai bloccare il prezzo della materia prima luce e gas per 2 anni sistemando di fatto entrambe le utenze domestiche fino al 2028 senza preoccuparti di eventuali rincari dal mercato.

La promozione è in scadenza quindi ti suggeriamo di attivarla il prima possibile. Avrai un doppio blocco di prezzo per 24 mesi: sia la luce che il gas restano invariati per due anni e non dovrai preoccuparti né del PUN (Luce) né del PSV (gas) fino a febbraio 2028.

Sulle tariffe luce puoi addirittura scegliere se optare per una soluzione monoraria, fissa a 0,096€/kWh per tutto il giorno, oppure Trioraria, con la fascia F3 serale/festiva che scende addirittura a soli 0,0874 €/kWh. Per il gas, invece, il prezzo della materia prima resta bloccato a 0,355€/Smc.

Per entrambe le forniture sono previsti dei costi di commercializzazione di 84€ l'anno ciascuna e non ci sono altri costi nascosti che devi temere. Cambiare è semplicissimo: la procedura è 100% online, gratuita e non prevede penali. Non subirai alcun distacco di corrente o gas durante il passaggio ed Engie gestirà tutta la fastidiosa burocrazia del recesso dal vecchio fornitore.

