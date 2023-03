SteelSeries Rival 3: mouse wireless da gaming a prezzo ASSSURDO (-42%)

Oggi ti voglio segnalare questa offerta che ti permette di avere un mouse da gaming eccezionale a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello SteelSeries Rival 3 a soli 34,99 euro, invece che 59,99 euro.

Goditi questo sconto del 42% e risparmia 25 euro sul totale. Questo mouse ha una forma ergonomica che ti consente di usarlo per molte ore senza affaticarti. Ha un puntamento preciso e uno scorrimento fluido e veloce. Perfetto quando hai bisogno che a ogni click ci sia un'immediata risposta, perché vincere le partite vuol dire spesso arrivare prima degli altri.

SteelSeries Rival 3: eccellenza a un prezzo da sogno

Il mouse SteelSeries Rival 3 ha un design ergonomico con un impugnatura che ti permette di avere il polso e il braccio rilassato anche dopo ore e ore di gioco intenso. È dotato di ben 6 tasti che ti permettono di creare scorciatoie per adattarle al tuo stile di gioco. Ha un sensore da 18,000 CPI che può scorrere su qualunque superficie, anche senza il tappetino.

Il LED della rotellina ha degli effetti luminosi con colori RGB e un tasto per cambiare la velocità di scorrimento. Lo puoi collegare sia in modalità wireless, con il ricevitore incluso, sia in modalità Bluetooth. Questo ti garantisce la massima versatilità. Infatti è compatibile PC, laptop, Mac e addirittura con la Xbox.

Fai presto perché un prezzo del genere non si vede tutti i giorni. Per cui se non vuoi rischiare di perdere l'offerta, vai adesso su Amazon e acquista il tuo SteelSeries Rival 3 a soli 34,99 euro, invece che 59,99 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.