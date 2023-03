Se punti a mettere insieme una postazione da gaming di qualità e, soprattutto, che tenga nel tempo, dovresti scommettere su un brand come SteelSeries. Oggi diversi suoi prodotti sono in offerta su Amazon, e a spiccare sono soprattutto il mouse Rival 3 e le cuffie Arctis Nova 1. Il primo è scontato del 38% e lo puoi acquistare a soli 24,99€, le seconde invece richiedono una spesa inferiore ai 55€ grazie al -21% proposto dal gigante di Seattle.

SteelSeries Rival 3 (-38%)

Il mouse Rival 3 di SteelSeries è realizzato in polimero ultra resistente, un materiale che garantisce luna durata. Gli interruttori sono meccanici, con supporto al oltre 60 milioni di clic.

Il sensore ottico TrueMove Core è l'ideale per un gamer: tracciamento 1:1 reale, 8500 CPI, 300 FPS, accelerazione 35G. Infine, c'è da segnalare il sistema d'illuminazione Prism Brilliant Lightning, con 3 zone con 16,8 milioni di colori ultra nitidi.

SteelSeries Arctis Nova 1 (-21%)

Con i suoi driver ad alta fedeltà, il sistema acustico Nova, progettato su misura, offre l'audio ideale per il gaming. Personalizza completamente la tua esperienza sonora ideale con un EQ parametrico di livello professionale, il primo nato per il gaming. Il suono surround immersivo ti trasporta nel mondo del gaming, permettendoti di sentire ogni passo, ricarica o indizio vocale per avvantaggiarti nel gioco.

Il ComfortMAX System delle Arctis Nova 1 comprende padiglioni rotanti e regolabili in altezza con cuscinetti in memory foam AirWeave e una fascia elastica. La struttura leggera delle cuffie garantisce il massimo comfort, indipendentemente dalla durata del gioco. Il microfono ClearCast Gen 2 silenzia i rumori di fondo fino a 25 dB su qualsiasi piattaforma per offrire comunicazioni cristalline. Il microfono rientra completamente nel padiglione per un look più elegante.

