SteelSeries Arctis Nova Pro sono le cuffie in offerta del giorno su Amazon

È difficile trovare cuffie migliori delle SteelSeries Arctis Nova Pro. Tutto è di alto livello, dai materiali utilizzati per la costruzione alle funzioni e alle connessioni offerte, fino alla qualità del suono prodotto. Come dice il suo nome, rappresenta un cambiamento paradigmatico nel design delle cuffie wireless moderne. Acquistalo su Amazon a soli 229,99€ invece di 279,99€.

La serie Arctis Nova di SteelSeries segna l'arrivo di una nuova generazione di cuffie ed è difficile discutere con la qualità del modello di punta Arctis Nova Pro Wireless dell'azienda. Tra le cuffie della famiglia Nova c'è una notevole somiglianza visiva e le Pro Wireless hanno naturalmente le stesse qualità fondamentali. Completamente nero, il design ricorda più una cuffia che un paio di cuffie da gioco. Ci sono piccoli dettagli estranei che distraggono dall'effetto complessivo. Si potrebbero facilmente scambiare per le cuffie di tutti i giorni durante un viaggio, soprattutto perché il microfono è retrattile e rientra a filo nel padiglione auricolare sinistro.

Il pulsante Bluetooth si trova sul padiglione destro, ma tutti gli altri controlli sono posizionati a sinistra, dove dovrebbero essere. Il pulsante di accensione (che funge anche da pulsante ANC), il pulsante di disattivazione del microfono, il selettore del volume, la porta AUX e il microfono retrattile si trovano tutti sul lato sinistro del dispositivo. Il microfono non è dotato di un'opzione di disattivazione dell'audio. La stazione è dotata di uno slot per la ricarica delle batterie, per cui è possibile tenerne una carica mentre si utilizza l'altra nelle cuffie. Grazie all'opzione di ricarica aggiuntiva fornita dal connettore USB-C, è possibile mantenere le cuffie sempre alimentate (indipendentemente dal fatto che le si stia utilizzando o meno) senza doversi preoccupare di rimanere a corto di energia.

La Base Station è molto più di un semplice ricevitore wireless per le cuffie; dispone anche di un'ampia gamma di opzioni di equalizzazione e preimpostazione, nonché del supporto per più cuffie contemporaneamente. Approfitta ora dello sconto del 49% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

