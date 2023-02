SteelSeries Arctis 7P+ sono le cuffie wireless da gaming in offerta oggi su Amazon

Nel mondo dei videogiochi, SteelSeries è da tempo riconosciuta come leader nella creazione di cuffie affidabili e confortevoli. Le precedenti uscite dell'azienda di cuffie eccellenti possono essere attribuite alla sua dedizione sia all'audio di alta qualità che al comfort dell'utente. L'ultima novità di questa serie è la cuffia wireless SteelSeries Arctis 7P+, progettata appositamente per la PlayStation 5 di Sony. Acquistalo su Amazon a soli 149,99€ invece di 199,99€.

Se siete giocatori alla ricerca di cuffie leggere e senza fili con microfono retrattile, non andate oltre le SteelSeries Arctis 7P+ Wireless. Si tratta di una buona scelta anche per coloro che cercano cuffie silenziose senza molte funzioni appariscenti, dato che non ne ha nessuna.

Comode da usare per lunghi periodi di tempo, le SteelSeries Arctis 7P+ Wireless sono ottime cuffie wireless. I componenti elettrici delle cuffie wireless aggiungono peso, ma la fascia di sospensione in stile maschera da sci consente un utilizzo confortevole anche per lunghi periodi di tempo. Le cuffie sono inoltre dotate di ampi padiglioni auricolari che garantiscono una vestibilità confortevole sulla testa dell'utente.

Intorno alla parte inferiore di ciascun padiglione auricolare, le cuffie contengono una serie di pulsanti che possono essere facilmente utilizzati. A sinistra si trovano il controllo del volume e il pulsante di disattivazione del microfono, mentre a destra si trovano il pulsante di accensione e il controllo del sidetone. L'utile luce rossa del microfono si accende quando è disattivato, rendendo immediatamente evidente il suo stato.

Inoltre, le Arctis 7P+ Wireless possono essere personalizzate con l'aiuto del pacchetto software SteelSeries GG, scaricabile gratuitamente. L'equalizzazione modificabile, il volume del microfono e le impostazioni di risparmio energetico sono tra le sue funzioni fondamentali. SteelSeries fornisce anche il pacchetto software Sonar, che aggiunge ulteriori funzionalità.

Sonar è ancora in fase di beta, ma ha un sacco di nuove funzioni. La soluzione di spazializzazione audio di SteelSeries è inclusa, così come una pagina di equalizzazione più approfondita per un controllo più fine, maggiori controlli per la cancellazione del rumore e il gating del microfono e altro ancora. È necessario disporre di un account SteelSeries e utilizzare il software quando è ancora in fase beta, ma l'ampliamento delle funzionalità vale la pena. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.