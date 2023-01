Steelseries Arctis 5 in offerta ad un prezzo sconvolgente su Amazon

Le cuffie Arctis 5 di Steelseries sono ampiamente considerate come una delle migliori cuffie da gioco sul mercato e la serie Arctis dell'azienda è tra le più popolari (e redditizie) nel settore delle periferiche. Acquistalo su Amazon a soli 89,99€ invece di 129,99€.

In termini di costo e qualità, le cuffie Arctis 5 sono difficili da battere. Con un prezzo economico include molte delle caratteristiche che i giocatori cercano in un paio di cuffie senza spendere una fortuna. La collezione Arctis non è solo esteticamente accattivante, ma offre anche una serie di funzioni utili. Non c'è molto di cui lamentarsi con queste cuffie, poiché hanno un profilo sonoro ben bilanciato che eccelle sia nei giochi che nella musica.

Sebbene il processo di configurazione dell'Arctis 5 sia stato semplice, ci sono ancora alcune misure obbligatorie da prendere prima di poter iniziare a utilizzare le cuffie al massimo delle loro potenzialità. Alcune delle funzionalità speciali del modello 5 sono accessibili solo con lo Steelseries Engine, come nel caso delle altre cuffie Arctis.

Per mettere in funzione queste cuffie è necessario collegare alcuni fili, poiché sono completamente modulari. Steelseries ha etichettato ogni cavo in modo che sia chiaro quale utilizzarlo e dove. Per ottenere il massimo da queste cuffie e accedere ad alcune funzionalità aggiuntive, gli utenti di PC dovranno utilizzare la comoda scheda audio USB. Grazie agli adattatori in dotazione, queste cuffie possono essere utilizzate con un'ampia gamma di sistemi e gadget.

L'Arctis 5 presenta l'eleganza minimalista tipica di Steelseries. Anche con il microfono a scomparsa un po' sporgente, queste cuffie non sarebbero fuori luogo quando si passeggia in un centro commerciale o su un autobus.

I pulsanti del volume e del microfono si trovano sul retro del padiglione auricolare sinistro. Il volume può essere regolato con una piccola manopola e il pulsante di disattivazione del microfono fa esattamente quello che sembra. Stranamente, queste cuffie hanno una funzione integrata per la condivisione del suono con un altro dispositivo, e lo fanno attraverso un cavo aggiuntivo. Approfitta ora dello sconto del 31% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

