SteelSeries Apex Pro Mini: tastiera gaming compatta in SUPER SCONTO

Se vuoi una tastiera da gaming di qualità oggi ho scovato un'offerta su Amazon che sicuramente ti farà felice. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello la splendida SteelSeries Apex Pro Mini a soli 149,99 euro, invece che 199,99 euro.

Come puoi vedere in questo momento hai un risparmio di ben 50 euro sul totale, grazie a uno sconto del 25%. Davvero niente male, soprattutto perché questa è una delle migliori tastiere da gaming in circolazione. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 30 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

SteelSeries Apex Pro Mini: adesso è la scelta migliore

Non ci sono dubbi, a questa cifra non è da farsela scappare. Con questa tastiera spaziale potrai velocizzare il tuo modo di scrivere al computer e di giocare. Ha dei tasti meccanici molto sensibili che non ti faranno perder un colpo e faranno la differenza. Ha una risposta rapidissima e senza latenza.

Ogni tasto è dotato della tecnologia innovativa Omnipoint che garantisce ben 40 livelli di sensibilità regolabile. E così potrai anche programmare un singolo tasto per 2 azioni differenti. Ad esempio puoi fare in modo che con una pressione leggera il tuo avatar cammini mentre con una pressione a fondo corra. È super compatta, ha una bellissima illuminazione colorata ed è compatibile per Windows, Xbox, PlayStation e Mac OS.

Insomma che aspetti? A questa cifra la vorranno tutti e quindi le unità disponibili spariranno in men che non si dica. Per cui fiondati su Amazon e acquista la tua SteelSeries Apex Pro Mini a soli 149,99 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.