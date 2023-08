SteelSeries Aerox 3: mouse da gaming ultraleggero a un ottimo prezzo

Vuoi un mouse a gaming preciso e leggero, così da poterlo usare per diverse ore senza affaticarti ed evitare che la mano sudi? Allora dai un'occhiata a questa ottima promozione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello SteelSeries Aerox 3 a soli 59,99 euro, invece che 69,99 euro.

Questo è uno di quei brand che va rarissimamente in offerta e quindi anche uno sconto non esagerato del 14% è ottimo. E poi in questo momento lo puoi avere al prezzo più basso di sempre. Quindi sbrigati perché la promozione è destinata a scadere in fretta.

SteelSeries Aerox 3: il mouse per veri gamer a meno

Questo mouse è studiato per chi gioca ore e ore e quindi ha un design ultra leggero, con un peso di soli 68 grammi. E poi ha delle piccole forature che consentono al palmo della mano di sudare molto meno. Il tutto lo rende anche molto bello esteticamente e quando s'illumina è uno spettacolo.

È un mouse senza fili che gode di doppia connettività, quindi lo puoi collegare al tuo computer tramite il suo ricevitore oppure in modalità Bluetooth. Questo garantisce la massima versatilità. Possiede ben 6 pulsanti che quindi ti permettono di essere molto più veloce e di creare le scorciatoie che preferisci. Scorre velocemente su qualsiasi superficie e ha un puntatore molto preciso.

A questa cifra un dispositivo così non puoi trovarlo tanto facilmente. Ecco perché è un'occasione pi unica che rara. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo SteelSeries Aerox 3 a soli 59,99 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

