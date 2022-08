SteamOS 3.3: ecco tutte le novità implementate

Il team di sviluppatori Valve ha rilasciato la nuova stable release di SteamOS, ovvero il sistema operativo Linux che anima la console Steam Deck. SteamOS 3.3 implementa un vasto ventaglio di bugfix che consente di migliorare anche notevolmente l'esperienza di gioco con i vari titoli tripla A ed indie presenti nello store digitale della società guidata dal CEO (Chief Executive Officer) Gabe Newell. I coder Valve hanno inoltre inserito un corposo aggiornamento dei driver della GPU (Graphics Processing Unit) che permette di aumentare le performance della distribuzione e dei videogame in diversi contesti.

Su SteamOS 3.3 è possibile reperire anche un discreto upgrade dello stack driver inerente al modulo WiFi disponibile nello Steam Deck. Questo aggiornamento sistema un fastidiosissimo bug che inficiava con la stabilità delle connessioni wireless a 5GHz. Sempre in SteamOS 3.3 è stato esteso il supporto alle lingue, l'azienda è infatti interessa ad espandersi in diversi mercati, tramite l'introduzione di una serie di language pack per il cinese, giapponese e coreano. I parlanti di questi idiomi potranno dunque abilitare la relative tastiere virtuali tradotte recandosi nelle impostazioni di sistema.

Altra innovazione presente in SteamOS 3.3 è la tanto attesa funzionalità di Adaptive Brightness toggle. Tale feature permette agli utenti di attivare o disabilitare al volo il sensore che adatta la luminosità automaticamente in base alle condizioni di luce.

In questa nuova release sono state risolti i bug che generavano degli artefatti audio con alcuni giochi a 32bit che usano il framework audio ALSA oltre alle imperfezioni del codice che impedivano agli utenti di salvare correttamente il Bluetooth profile selection dopo essere usciti dalla Desktop mode.

SteamOS 3.3 è dunque accessibile a tutti i possessori della console Steam Deck. Le persone non dovranno fare altro che attendere la notifica del sistema che li avverte della disponibilità dell'update. Ovviamente per applicare tale upgrade sarà necessario riavviare la console.