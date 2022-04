SteamOS 3.2 Beta rilasciato

Il team di coder Valve ha pubblicato in questi giorni la nuova beta release di SteamOS 3.2, ovvero l'ultima build di testing del sistema operativo, basato sulla distribuzione Arch Linux, implementato nella console portatile Steam Deck. Questa versione introduce alcune innovazioni di rilievo che migliorano ed estendono il ventaglio di funzionalità presenti in SteamOS.

Gli sviluppatori Valve hanno ad esempio implementato il controllo della velocità delle ventole direttamente nella UI (User Interface) dell'ambiente grafico. Tale setting permette ai videogiocatori che possiedono questo device di selezionare manualmente l'intensità della rotazione delle ventole presenti all'interno della Steam Dock in base ai propri gusti oppure tramite una serie di profili basati sul calore rilevato dai sensori integranti nel SoC (System on a Chip) della console.

Altra novità inserita su SteamOS 3.2 è il supporto per l'impostazione del in-game screen refresh rate. La frequenza di aggiornamento potrà dunque essere regolata dagli utenti nel momento in cui si entra/esce dal gioco tramite un'apposita opzione presente in uno slider all'interno della Quick Access Menu Performance Tab. Attualmente è stata inserita una voce che consente di settare un limite di refresh rate che va dai 40Hz ai 60Hz. Ma in futuro dovrebbero arrivare nuove impostazioni similari.

Grazie a tale funzionalità non solo è possibile massimizzare le prestazioni della console, impendo ai vai giochi di andare oltre il limite di frequenza di aggiornamento scelta, ma si preserva anche la carica della batteria, visto che con refresh rate più bassi si consuma meno energia. Tale impostazione può dunque aumentare la longevità generale della Steam Deck preservando la salute della batteria.

Tuttavia i programmatori di Valve ci tengono a precisare che si tratta di una feature ancora in fase sperimenta e che dunque la sua attivazione potrebbe comportare crash, degradazione delle performance ed instabilità varie durante le sessioni di gioco. Quindi è bene abilitarla solo se si è intenzionati a fornire un feedback ai developer del progetto.